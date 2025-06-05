Новини 5 червня: втрати України від нової торгівлі з ЄС, керівник АМКУ отримав нову підозру

Про що говорили сьогодні?

Про голову антимонопольників: Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна.

Про облікову ставку: Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про уранову шахту: У Кіровоградській області ситуація на уранових шахтах Східного гірничо-збагачувального комбінату (Схід ГЗК) набуває критичного характеру.

Про втрати від нової торгівлі з ЄС: Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.

Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Про ТРЦ "Україна" у центрі Києва: City Capital Group, що належить ізраїльському бізнесмену Оферу Керзнеру, стане власником двох активів у центрі столиці - БЦ "Леонардо" і ТРЦ "Універмаг "Україна".

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