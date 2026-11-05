Україна отримала 4,36 млрд євро від ЄС за ухвалення реформ

Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

З них 3,7 млрд євро – макрофінансова допомога, а ще 660 млн євро – оборонний компонент.

Уряд спрямує кошти на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони.

"В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави", – пише Корецький.

Нагадаємо:

Верховна Рада впродовж 14 та 15 жовтня ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана ця фінансова допомога від ЄС.