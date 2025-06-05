Уранова шахта затоплюється: Кіровоградщина на межі екоциду

У Кіровоградській області ситуація на уранових шахтах Східного гірничо-збагачувального комбінату (Схід ГЗК) набуває критичного характеру.

Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами через знеструмлення з боку Укренерго зупинилася робота системи вентиляції та водовідливу на шахтах, зокрема на Смолинській.

За даними місцевих джерел, нижній горизонт шахти вже затоплено, а повне затоплення очікується протягом кількох годин. Це загрожує виходом радіоактивно забрудненої води у ґрунтові води, що може спричинити екологічну катастрофу в регіоні.

У зв’язку з ситуацією, українські представники звернулись до Укренерго, Міненерго та особисто міністра Германа Галущенка з вимогою терміново втрутитися. Також ця проблема буде озвучена на 113-й сесії Міжнародної організації праці у Женеві.

Нагадаємо:

Схід ГЗК — єдиний в Україні виробник уранового концентрату для атомної енергетики. Підприємство є стратегічним об’єктом і виконує міжнародні зобов’язання України щодо видобутку урану.