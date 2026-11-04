Ритейлер Shein інвестує 500 млн євро у польський логістичний центр після обмежень ЄС

Shein інвестує у польський логістичний центр на тлі обмежень ЄС

Інтернет-ритейлер модного одягу Shein заявив у середу, що інвестує 500 млн євро у розширення свого європейського логістичного центру в Польщі з метою прискорення доставлення та підвищення операційної гнучкості.

Про це повідомляє Reuters.

Shein, разом із китайськими конкурентами, такими як Temu та AliExpress, адаптується до зборів, введених у липні з метою обмеження того, що ЄС називає недобросовісною конкуренцією з боку інтернет-ритейлерів.

Спочатку ЄС запровадив збір у розмірі 3 євро за посилки вартістю менше 150 євро, а 1 листопада збільшив його на 2 євро.

Продажі Shein у Європі різко впали у другому кварталі, що призвело до зниження чистого прибутку на 67%.

"Завдяки цій інвестиції ми будуємо більш ефективну, гнучку та стійку європейську мережу", – заявив Леонард Лін, глобальний керівник Shein з питань зв'язків з громадськістю.

Компанія Shein повідомила, що завдяки значному розширенню заводу поблизу Вроцлава (Польща) до кінця 2026 року загальна чисельність персоналу перевищить 10 000 осіб, а кількість автономних роботів – 6 500

Клієнти на певних ринках отримуватимуть товари, що зберігаються на заводі, протягом 48 годин.

Нагадаємо:

У липні повідомили, що Європейський союз запровадив додатковий збір у розмірі 3 євро на імпорт товарів електронної комерції з Китаю з низькою вартістю, які раніше ввозилися до блоку без мита.