Керівнику АМКУ повідомили про нову підозру

Керівнику Антимонопольного комітету України повідомили про нову підозру у недекларуванні майна.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні", – говориться у повідомленні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, дві земельні ділянки, автомобіль BMW X3. А також про два гаражні бокси, щість паркомісць та три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м.

Нагадаємо:

НАБУ та САП підозрюють голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на суму близько 70 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

Також ви можете прочитати статтю "Усе не як у людей. Які машини і нерухомість у 2024 році придбали українські високопосадовці". ЕП писала, що українські високопосадовці часто оформляють нерухомість і транспорт на родичів, не зазначених у деклараціях.

Як встановили журналісти проєкту "Схеми", чимало його майна голови АМКУ Павла Кириленка належить родичам його дружини, зокрема пенсіонерам-батькам та бабусі.

У 2024 році у власності цих осіб виявили великий маєток, дві земельні ділянки під Києвом, 200 кв. м офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних ЖК Києва та чотири апартаменти в Ужгороді.