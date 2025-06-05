Новости 5 июня: потери Украины от новой торговли с ЕС, руководитель АМКУ получил новое подозрение

О чем говорили сегодня?

О главе антимонопольщиков: Руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко сообщили о новом подозрении в недекларировании имущества.

Об учетной ставке: Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Об урановой шахте: В Кировоградской области ситуация на урановых шахтах Восточного горно-обогатительного комбината (Восток ГОК) приобретает критический характер.

О потерях от новой торговли с ЕС: Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн долл. США после восстановления 6 июня квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны Евросоюза.

Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

О ТРЦ "Украина" в центре Киева: City Capital Group, принадлежащая израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру, станет владельцем двух активов в центре столицы - БЦ "Леонардо" и ТРЦ "Универмаг "Украина".

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