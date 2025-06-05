Кінець "торгівельного безвізу" з ЄС: оприлюднені обсяги квот на українську агропродукцію

Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмінь – 204,167 тис. тонн.

Обмеження стосуватимуться і м`яса птиці, яких дозволено поставити 52,511 тис. тонн, які своєю чергою розділені таким чином: 4/7 кількості за період 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня.

Аналогічний сценарій постачання продукції передбачено для яловичини, експорт якої обмежено 7 тис. тонн, та яєць, обсяг постачання яких має становити 3500 тонн.

Молока і вершків дозволено поставити на ринок ЄС до 31 грудня 2025 року 5833 тонн, сухого молока – 2917 тонн, вершкового масла – 1750 тонн.

Формула "7/12" передбачає розрахунок квот пропорційно до періоду з червня по грудень (7 з 12 місяців року), що відповідає терміну дії нинішнього регламенту. Саме вона визначає фактичні межі безмитного експорту на другу половину 2025 року.

Рішення ухвалене у межах загального пакету тимчасових автономних торгівельних заходів ЄС для підтримки українського агросектору. Водночас воно також враховує запроваджені Європейською комісією захисні механізми для європейських фермерів.

Нагадаємо:

Перші автономні торгівельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024.

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.