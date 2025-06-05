Відчутно: НБУ порахував доларові втрати після завершення "торгового безвізу" з ЄС

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень Національного банку з монетарної політики.

За його словами, це відчутно вплине на валютну виручку України.

Але вплив не буде критичним. Зокрема, через те, що частина агропродукції раніше почала імпортуватися до ЄС поза межами "економічного безвізу", зокрема, кукурудза, яйця, цукор, птиця, і витримує конкуренцію на ринках ЄС.

Крім того, позитивно впливає на експорт агротоварів робота Морського коридору.

"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!", - вважає Ніколайчук.

Нагадаємо:

6 червня 2025 року Україна втратить режим "торгового безвізу" з Європейським Союзом, який дозволяв безмитний експорт до європейських країн. Замість повного доступу до ринку українські експортери зможуть скористатися лише 7/12 річних квот, що діяли до війни. Це означає суттєве зменшення обсягів експорту окремих товарів, відповідно і валютної виручки. Квоти на імпорт агропродукції з України до ЄС після закінчення "торговельного безвізу" поширюватимуться на 30 товарів.

Оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.