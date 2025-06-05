Нацбанк зберіг облікову ставку: за якої умови НБУ довше утримуватиме її незмінною

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.

"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - повідомили в НБУ, додавши, що пом’якшення процентної політики стане можливим лише після остаточного проходження піка цінового сплеску та зниження ризиків закріплення інфляції на високому рівні.

Водночас якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий ужити додаткових заходів.

Також зазначається, що попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики сприяли помітному пожвавленню інтересу до строкових гривневих заощаджень.

Зростання гривневих вкладень сприяло суттєвому зниженню чистого попиту населення на валюту.

Зниження ризиків для макрофінансової стабільності і міжнародних резервів відбулося без відчутного стримуючого впливу на кредитування.

Ставки за новими кредитами бізнесу загалом зросли незначно і залишаються на доковідному рівні. Темпи зростання видачі чистих гривневих кредитів бізнесу пришвидшилися у квітні до майже 30% р/р з 21% р/р у лютому.

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Нагадаємо:

Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, а у квітні зберіг її на цьому рівні.