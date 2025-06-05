Ізраїльський бізнесмен купує БЦ "Леонардо" та ТРЦ "Україна" у центрі Києва

City Capital Group, що належить ізраїльському бізнесмену Оферу Керзнеру, стане власником двох активів у центрі столиці - БЦ "Леонардо" і ТРЦ "Універмаг "Україна".

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

За оцінками Forbes Ukraine, вартість угоди може становити від 70 до 100 мільйонів доларів.

Бізнес-центр "Леонардо" складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер стане власником першої черги, яку відкрили ще у 2005 році в будівлі колишнього готелю.

Торговий центр "Універмаг "Україна" має площу 45 330 кв. м. Його збудували понад 50 років тому, а в 2004 році провели масштабну реконструкцію. Серед орендарів - "Велмарт", Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay та інші відомі бренди.

Довідка. City Capital Group - українська девелоперсько-інвестиційна компанія, що спеціалізується на об’єктах комерційної нерухомості. Її засновник - ізраїльський підприємець і меценат Офер Керзнер, який веде бізнес в Україні з 1998 року.

Нагадаємо:

Ще у 2006 році ірландська компанія Quinn group завершила угоду по покупці 93% акцій відкритого акціонерного товариства "Універмаг "Україна" у компанії NCH Advisors за 59 млн доларів.

Ще одним її придбанням в Україні був діловий центр "Леонардо" у компанії "Ярославів вал". Цю угоду оцінювали в 95 млн доларів.