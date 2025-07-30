Новини 30 липня: у Лондоні Приватбанк виграв суд у Коломойського, АРМА без Думи

Про що говорили сьогодні?

Про БЕБ: На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Про Приватбанк та Коломойського: Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.

Про АРМА: Кабінет міністрів на засіданні 30 липня звільнив з посади голови АРМА Олену Думу.

Про США та Китай: Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до великих мит.

Ексклюзиви ЕП

Битва за "Теремки". Як мешканці та активісти зіштовхнулися із забудовником і науковцями

Урочище "Теремки" в Києві опинилося під загрозою забудови. До чого тут закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП?

Лондонський суд став на сторону Приватбанку у спорі з Коломойським на понад 2 млрд дол. Що відомо?

Спір між державним Приватбанком та його колишніми власниками Коломойським та Боголюбовим завершено. Рішенням Високого суду Англії та Уельсу дії останніх визнано шахрайськими і вони мають компенсувати збитки.