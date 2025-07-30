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Кабмін звільнив Олену Думу з посади голови АРМА

Артур Крижний — 30 липня, 12:10
Кабмін звільнив Олену Думу з посади голови АРМА
Фото: Свириденко

Кабінет міністрів на засіданні 30 липня звільнив з посади голови АРМА Олену Думу.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс", - повідомила вона.

За її словами, до конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

"Головне завдання - щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону і стійкість України", - додала Свириденко.

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Нагадаємо:

Олена Дума, яка очолювала Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), подала заяву про звільнення з цієї посади.

Олену Дума було призначено на посаду голови АРМА рішенням Кабміну 30 червня 2023 року. За два роки до цього обіймала посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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