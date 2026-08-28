БЕБ викрив фіктивні закупівлі бізнесом пального: їх здійснювали через конвертцентр

Київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Київське підприємство, що займається обробкою металевих виробів, документально оформило фіктивні закупівлі пального, аби зменшити свої податкові зобов'язання. У результаті держава недоотримала понад 12,2 млн грн", – говориться у повідомленні.

Детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що підприємство скористалося послугами викритого раніше конвертаційного центру. Насправді жодних поставок пального не було – лише документи, які дозволили безпідставно сформувати податковий кредит.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі – до бюджету повернуто понад 12,2 млн грн, інформує БЕБ.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов'язання.

Раніше правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері: понад 60 підконтрольних підприємств допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи.

Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.