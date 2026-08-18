У ПриватБанку стався технічний збій: проблеми з оплатою карткою
Ввечері 18 серпня у роботі сервісів ПриватБанку стався технічний збій, внаслідок чого користувачі не могли проводити оплату карткою.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
У пресслужбі банку зазначили ЕП, що виникла проблема з роботою декількох сервісів.
Користувачі скаржаться на проблеми з оплатою банківською картою.
Оновлено о 18 серпня 20:22. Сервіси ПриватБанку відновили стабільну роботу.
Нагадаємо:
15 серпня у роботі ПриватБанку спостерігали подібні проблеми. Користувачі не могли оплатити товари через термінал.
У деяких випадках клієнти стикалися з тим, що транзакції не відбувалися попри списання коштів.