У ПриватБанку стався технічний збій: проблеми з оплатою карткою

Ввечері 18 серпня у роботі сервісів ПриватБанку стався технічний збій, внаслідок чого користувачі не могли проводити оплату карткою.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

У пресслужбі банку зазначили ЕП, що виникла проблема з роботою декількох сервісів.

Користувачі скаржаться на проблеми з оплатою банківською картою.

Оновлено о 18 серпня 20:22. Сервіси ПриватБанку відновили стабільну роботу.

Нагадаємо:

15 серпня у роботі ПриватБанку спостерігали подібні проблеми. Користувачі не могли оплатити товари через термінал.

У деяких випадках клієнти стикалися з тим, що транзакції не відбувалися попри списання коштів.