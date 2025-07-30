США пригрозили Китаю 100% митами за купівлю нафти РФ
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до великих мит.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Бессент зазначив, що висловив незадоволення США з приводу продовження покупок санкційної іранської нафти Китаєм, а також продажу товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів Росії, що посилює її війну проти України.
Бессент сказав, що закон в Конгресі США, яке надає Трампу право накладати тарифи до 500% на країни, що купують санкційну російську нафту, змусить союзників США вжити подібних кроків, щоб припинити доходи Росії від енергоносіїв.
Трамп у понеділок скоротив термін для Москви, щоб вона зробила прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Україною, або її нафтових клієнтів чекають вторинні мита в 100% протягом 10-12 днів, що відображає його зростаюче розчарування діями Росії.
"Тому я думаю, що всі, хто купує санкційну російську нафту, повинні бути готові до цього", — сказав Бессент на прес-конференції.
Китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною нацією з енергетичними потребами, і закупівлі нафти будуть базуватися на внутрішній політиці країни, сказав Бессент.
"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо втручатися в їхній суверенітет, тож вони готові платити 100% мита", — додав Бессент.
Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти, приблизно 2 мільйони барелів на день, за ним йдуть Індія та Туреччина.
Бессент також попередив свого китайського колегу, віце-прем'єра Хе Ліфена, що постійні продажі товарів Китаєм до Росії, які потім використовуються у виробництві зброї, шкодять зусиллям Китаю зміцнити торгові зв'язки з Європою.
"Я звернув їхню увагу на те, що це дуже шкодить їхній репутації в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні", — сказав Бессент.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.