Уряд знову не призначив обраного очільника БЕБ – нардеп

На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

На засіданні уряду Юлії Свириденко у середу 30 липня вдруге не призначили Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро економічної безпеки.

23 липня цього року конкурсна комісія з відбору очільника БЕБ, до якої входять міжнародні представники вдруге подала кандидатуру Цивінського на посаду очільника Бюро.

Раніше одразу після свого призначення, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що процедура, через яку уряд не призначив обраного голову БЕБ, відповідала законам і нормативно-правовим актам.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.