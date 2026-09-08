БЕБ викрило масштабну контрабанду: спирт завозився під виглядом автохімії

Детективи БЕБ викрили масштабну контрабанду: 117 тонн етилового спирту та метанолу вартістю понад 97 млн грн нелегально завезли в Україну під виглядом автохімії.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт щодо масштабної контрабанди", – говориться у повідомленні

Слідством встановлено, що підприємство замовило вантаж у Туреччині й перевозило його автоцистернами.

На митниці товар декларували як присадку для пального "Fuel Additive Solvent", хоча насправді в резервуарах був концентрований спирт і метанол, кажуть слідчі.

"Схему викрила звірка документів із турецькою стороною: дані про відправника, одержувача, транспорт і вагу збіглися, а от назва товару, код УКТ ЗЕД і вартість виявилися фальсифікованими – саме для обходу митного контролю", – пояснили у БЕБ.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, печатки сторонніх юридичних осіб і фінансову документацію.

Нагадаємо:

Раніше БЕБ повідомляло, що київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.

Детективи БЕБ встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов'язання.

Раніше правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері: понад 60 підконтрольних підприємств допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи.

Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.