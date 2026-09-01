БЕБ виявив чергове дроблення бізнесу: продавців техніки змусили повернути бюджету 7,6 мільйона гривень

На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: фірма, яка торгує побутовою технікою, використовувала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Упродовж 2024-2025 років службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке торгує побутовою технікою та електротоварами, використовували кілька схем для приховування реальних прибутків", – говориться у повідомленні.

Головним механізмом стало штучне дроблення бізнесу: реалізацію товарів маскували та оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, розповіли у БЕБ. Ці ФОПи не вели незалежної діяльності й слугували лише "посередниками" для розподілу виторгу компанії та заниження зобов'язань з ПДВ.

Крім того, підприємство не включало до складу доходів безнадійну кредиторську заборгованість перед контрагентами, що штучно зменшувало фінансовий результат до оподаткування.

Також у податкових деклараціях свідомо приховували дані про фактично проведені операції з продажу.

Унаслідок цього держбюджет недоотримав понад 7,6 млн грн податку на прибуток та ПДВ. Дії службовців кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

"Завдяки зібраним доказам, завдані збитки покрито в повному обсязі, кримінальне провадження скеровано до суду", – говориться у повідомленні. Продавець побутової техніки відшкодував понад 7,6 млн грн несплачених податківю

Оперативний супровід здійснюють працівники Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше детективи БЕБ виявили, що київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.

Детективи БЕБ встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов'язання.

Раніше правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері: понад 60 підконтрольних підприємств допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи.