Росіяни обстріляли відділення Приватбанку та вбили двох інкасаторів

Росіяни обстріляли ПриватБанк та вбили двох працівників

На вихідних Росія завдала удару по відділенню Приватбанку в Дніпрі.

Про це банк повідомив у Threads.

Двоє працівників відділу регіональної інкасації зазнали важких поранень в результаті обстрілу та померли у лікарні.

"Щоденно сотні наших фахівців працюють поряд із лінією фронту, працюють в умовах обстрілів. Щоб українці мали доступ до готівки. До української гривні.

Тому сьогодні ми втратили не просто працівників, колег, ми втратили відважних, відданих, патріотичних людей, які щоденно робили все можливе заради інших", – коментують у Приватбанку.

Загалом з початку великої війни Росія вже забрала життя 12 цивільних працівників банку.

Нагадаємо:

У суботу в ПриватБанку виникли складнощі в роботі кількох сервісів, зокрема з безготівковою оплатою