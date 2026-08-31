До Наглядової ради "Сенс банку" призначили ексочільника Приватбанку

Австрієць Герхард Бьош, який з червня 2021 року по листопад 2024 року очолював державний Приватбанк, тепер є незалежним членом Наглядової ради державного "Сенс банку".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів.

Бьоша призначили до Наглядової ради замість Миколи Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня.

До того, як Бьош очолив Приватбанк у 2021 році, він працював першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль (2010-2021).

Нагадаємо:

27 серпня Кабінет міністрів призначив Наталію Дегтярьову, ексочільницю банківського нагляду НБУ, членкинею Наглядової ради державного "Сенс банку".

25 серпня до Наглядової ради "Сенс банку" призначили колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.

Це сталося після того, як НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.