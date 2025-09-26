Новини 26 вересня: звільнення голови "Укренерго", зміна правил продажу нових авто

Про що говорили сьогодні?

Про "Укренерго": Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго". Він проробив керівником усього три місяці. Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт.

Про продаж нових авто: Уряд ухвалив постанову, яка зобов'язуватиме продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО₂.

Про СБУ та "крота": Служба безпеки України затримала на Київщині ІТ-спеціаліста однієї з провідних енергетичних компаній, який працював на російську ФСБ.

Про новий завод: У Львові в муніципальному індустріальному парку "Формація" відкрили новий завод USP Panels, який почав виробництво сендвіч-панелей.

Ексклюзив ЕП

Любов у Квасах. Як засновник броварні "Ципа" здійснив мрію дружини про власне ігристе вино