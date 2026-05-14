У Києві та 11 областях знеструмлення після масштабної атаки РФ по Україні

Протягом доби ворог здійснив одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні

У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго.

В результаті однієї з наймасштабніших комбінованих російських атак по території України, окрім столиці, знеструмлення зафіксовані у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

За повідомленням "Укренерго", через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.