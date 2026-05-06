Тернопільське підприємство з виробництва ковбас зруйноване внаслідок удару РФ

ТОВ "Агровіта", яке спеціалізується на виробництві м'ясної продукції та ковбасних виробів, майже повністю знищене внаслідок російського обстрілу Тернополя 1 травня.

Про це компанія повідомила у Facebook 6 травня.

"Найголовніше – всі люди залишилися живими. Це найбільша цінність, за яку ми безмежно вдячні Богові. Окрема подяка працівникам підприємства та співробітникам поліції, які, ризикуючи власним життям під час повторних ударів, врятували керівника підприємства та оперативно доправили його до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Як пише місцеве видання "20 хвилин", від удару найбільше постраждали виробничі цехи та офісні приміщення, є поранені та значні руйнування обладнання.

Керівник підприємства Роман Процик перебував у зоні прямого влучання і зазнав серйозних поранень.

Більшість працівників обідали у підвальному приміщенні підприємства, але деяких із них усе ж зачепило ударною хвилею та уламками скла.

Втрати лише обладнання оцінюють приблизно у 400 000 євро, а загальні збитки можуть сягати до мільйона доларів.

Нині двоє працівників, включно із директором, перебувають у лікарні. Підприємство повністю зупинило роботу.

У планах "Агровіти" – розчистити територію, перекрити дах, відновити електропостачання і поступово запускати виробництво.

"Агровіти" планує відновлювати своє підприємство власними силами. Воно застраховане, але страхування не покриває збитків, завданих внаслідок бойових дій.

На підприємстві працює близько 90 осіб співробітників.

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

Унаслідок прямих влучань зруйновано і пошкоджено резервуари для зберігання, стався витік понад 1100 тонн продукції. У компанії заявили, що олія не потрапила у море.