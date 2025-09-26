У Львові запрацював новий завод: вироблятиме будматеріал

У Львові в муніципальному індустріальному парку "Формація" відкрили новий завод USP Panels, який почав виробництво сендвіч-панелей.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Потужність виробництва - 200 000 кв. м. сендвіч-панелей на місяць.

Підприємство займає площу 7200 кв. м і складається з виробничих корпусів, складів сировини та готової продукції.

Всю енергетичну, транспорту та іншу інфраструктуру для нового заводу забезпечив індустріальний парк, який розвиває девелоперська компанія Alterra Group.

Індустріальний парк "Формація", крім заводу USP Panels, вже має низку інших резидентів, які будують нові виробництва та логістику. Зокрема, це "Пожмашина" — виробник пожежної та спеціальної техніки, Family Gold Masters — ювелірна компанія, Dodo Socks — бренд шкарпеток та інші.

Перша черга індустріального парку, що охоплює 22 000 кв. м виробничих площ, була введена в експлуатацію у вересні 2025 року. До кінця року планується запустити ще 11 000 кв. м. Завершення всіх етапів будівництва очікується до 2028 року.

Власник ТОВ "ЮСП Панель" – Андрій Поріцький.

Сендвіч-панелі — будівельний матеріал, що складається з двох облицювальних листів (найчастіше металевих) та утеплювача між ними, наприклад, мінеральна вата, пінополіуретан чи пінополістирол. Вони використовуються для швидкого та енергоефективного зведення стін, покрівель, огорож, забезпечуючи міцність, теплоізоляцію та прискорення будівництва.

