Зайченка звільнили з посади голови "Укренерго"

Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго".

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

Подробиць щодо мотивів такого рішення поки немає.

Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт.

Всі члени правління "Укренерго" отримали статус в.о.

Наглядова Рада "Укренерго" обрала новим керівником компанії Віталія Зайченка у червні 2025 року.

До призначення він займав позицію головного диспетчера "Укренерго".

Читайте також: "Обстріли енергосистеми точно будуть, росіяни готуються". Інтерв'ю з головним диспетчером "Укренерго"

Нагадаємо:

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.

В лютому 2025 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.