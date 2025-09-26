В Україні на нових авто з'являться етикетки з даними про викиди та витрати пального

Уряд ухвалив постанову, яка зобов'язуватиме продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО₂.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства 26 вересня.

Це вимога Європейського Парламенту та Ради, яку ЄС запровадив понад 20 років тому.

Згідно з постановою, в автосалонах і на інших місцях продажу нових авто обов’язково мають бути:

етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожної машини;

плакат або електронний дисплей з інформацією про всі моделі, які виставлені на продаж з даними про витрати пального та викиди СО₂;

промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) з такими ж даними;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

Міністерство розвитку громад та територій розробить електронний довідник з офіційними даними про витрати пального та викиди СО₂ для всіх моделей нових авто. Довідник, який розмістять на сайті Мінрозвитку, щороку оновлюватиметься.

"Це — захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат", — зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Нові правила почнуть діяти через 9 місяців після опублікування постанови.

Нагадаємо:

У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легковиків. З них 71% купили приватні клієнти, а 29% – юрособи.