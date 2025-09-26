В "Укренерго" викрили "крота" ФСБ, який наводив російські дрони

Служба безпеки України затримала на Київщині ІТ-спеціаліста однієї з провідних енергетичних компаній, який працював на російську ФСБ.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, він передавав ворогу координати критичних об’єктів енергосистеми столиці, щоб сприяти ударам дронів по Києву та його околицях. Підозрюваний виявився працівником "Укренерго", пише Офіс Генпрокурора.

Розслідування встановило, що "кріт" мав "злити" окупантам дані про підземні центри резервного копіювання інформаційних баз компанії. Саме ці технологічні сховища забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми України.

Листування підозрюваного Фото: СБУ

Також зловмисник збирав геолокації газотурбінних генераторів, встановлених для резервного живлення киян у разі пошкодження електропідстанцій.

Завдання агент отримував через свого родича — колишнього керівника забороненої прокремлівської партії в Україні. Нині цей чоловік співпрацює з російськими спецслужбами на лівобережжі Херсонщини та ще у 2022 році отримав заочну підозру за державну зраду.

Листування підозрюваного Фото: СБУ

СБУ задокументувала злочинну діяльність і затримала фігуранта. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами шпигунства.

На підставі зібраних доказів ІТ-спеціалісту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України у 2024 році повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про корупцію під час закупівлі бронежилетів.