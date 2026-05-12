Фонд держмайна знову виставив на приватизацію завод, яким володів Дерипаска

Фонд держмайна (ФДМУ) на 20 травня оголосив аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5% статутного капіталу АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ.

Заявки на аукціон приймаються до 20:00 19 травня, стартова ціна – 176,2 млн грн (без ПДВ).

Аукціон відбудеться в "Прозорро.Продажі".

Завод включає 1497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 371 тис. м², що розташовані у Запорізькій та Кіровоградській областях.

Також до складу об'єкта приватизації входять 25 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 216 га та 292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки.

Читайте також: Від друга Путіна до "вугільного короля": кому дістанеться Запорізький алюмінієвий

Нагадаємо:

У 2024 році ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

У 2006 році кіпрська "Velbay Holdings Ltd." купила в Фонду держмайна 68,01% акцій "ЗАлК", однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У "РусАла" через згаданий кіпрський офшор лишилось 29,54% "ЗАлК".

У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "РусАл" за знищення "ЗАлК" в інтересах Росії.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через ВАКС в межах санкцій проти Дерипаски.

ФДМУ раніше кілька разів оголошував аукціони з приватизації держпакету акцій "ЗАлК", зокрема, у жовтні 2025 року стартова ціна становила 151,9 млн грн. Водночас аукціони були скасовані через відсутність покупців.