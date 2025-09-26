Украинская правда
Новости 26 сентября: увольнение главы "Укрэнерго", изменение правил продажи новых авто

Виктор Волокита — 26 сентября, 21:00
О чем говорили сегодня?

Об "Укрэнерго": Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго". Он проработал руководителем всего три месяца. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт.

О продаже новых авто: Правительство приняло постановление, которое обяжет продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и объеме выбросов СО₂.

О СБУ и "кроте": Служба безопасности Украины задержала на Киевщине ИТ-специалиста одной из ведущих энергетических компаний, который работал на российскую ФСБ.

О новом заводе: Во Львове в муниципальном индустриальном парке "Формация" открыли новый завод USP Panels, который начал производство сэндвич-панелей.

