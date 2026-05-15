У 8 областях фіксують знеструмлення після обстрілів енергетики

Частина споживачів у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 15 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів.

Про це повідомили в Міненерго.

Водночас зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

В "Укренерго" розповіли, що споживання електроенергії знизилось.

Сьогодні, 15 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,2% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня – у четвер.

Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишалися без електропостачання внаслідок масштабної атаки РФ по Україні.