Новини 26 серпня: орендар Gulliver програв суд

Про Ормуз: Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового коридору через Ормузьку протоку та домовилися разом очистити її від мін.

Ф'ючерси на Brent та WTI вранці 26 серпня втратили близько 2,6% після переговорів Ірану й Оману про тимчасовий коридор через Ормузьку протоку.

Про атаки РФ: російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ - основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

Росіяни знову обстріляли "Газорозподільчі мережі України" у Харківській та Чернігівській областях.

Про McDonad's: мережа McDonald's 26 серпня відкрила перший ресторан в Умані. Це 130-й заклад мережі, що працює в Україні.

Про Gulliver: Господарський суд Києва відмовив ТОВ "БК "Міленіум", яке пов'язували з бізнесменом Віктором Поліщуком, у позові до Ощадбанку та Укрексімбанку щодо права користування офісними приміщеннями у торговельно-офісному комплексі Gulliver в центрі Києва.

Про "Податок на OLX": президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ через правки про PEPів, додані туди народними депутатами.

Про корупцію: за гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика, який підозрюється у рейдерстві (операція "Феміда"), внесли сім мільйонів гривень застави.

Про "Нафтогаз": Група Нафтогаз призначила Ігоря Чулоя виконувачем обов'язків директора ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" та виконувачем обов'язків директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про Київ: на Бессарабській площі у Києві облаштують 6 наземних переходів, заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

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Черги на місяці та кілометри пряжі: як у Вінниці роблять килими за десятки тисяч гривень

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