За посадовця Офісу президента внесли сім мільйонів гривень застави

За гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика, який підозрюється у рейдерстві (операція "Феміда"), внесли сім мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Внесено заставу за Дубовика", – повідомили агентству у Вищому антикорупційному суді.

Ідеться про заставу у розмірі 7 млн грн, визначену як альтернативу триманню під вартою для гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика, який підозрюється у справі щодо рейдерства.

21 серпня ВАКС застосував до Дубовика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

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Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда". Серед них Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента, Олена Ференс, заступниця міністра юстиції та Максим Микитась, колишній народний депутат.