У Кличка пообіцяли облаштувати 6 наземних переходів на Бессарабській площі у Києві

На Бессарабській площі у Києві облаштують 6 наземних переходів, заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова Усова: "Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом".

Деталі: Точних термінів початку і закінчення робіт він не назвав, але наголосив, що нові переходи пройдуть через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну.

Ілюстрація КМДА

У КМДА підкреслили, що для цього розробили та затвердили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у місті Києві.

Ілюстрація КМДА

На пішохідних переходах встановлять транспортні та пішохідні світлофори, а також понизять бортовий камінь для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Крім того, столична влада обіцяє обладнають тактильні смуги та встановити кнопки виклику звукового супроводу під час зеленого сигналу світлофора для пішоходів з порушеннями зору.

Ілюстрація КМДА

"Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Тут облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної. Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" – для безпечного пішохідного маршруту від вулиці Лесі Українки до вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка. Також перерозподілять смуги руху та передбачать регульований заїзд до підземного паркінгу", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація КМДА

Також влада обіцяє оновити пішохідний перехід між Бессарабським ринком і вулицею Крутий узвіз.

Між Бессарабським ринком та "Арена Сіті" облаштують паркувальну зону.

Схемою організації дорожнього руху також передбачені велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами, через бульвар Тараса Шевченка, вулиці Велику Васильківську, Басейну та Бессарабський проїзд.

Українська правда