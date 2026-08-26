Росія вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ: станція серйозно пошкоджена

Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ - основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

Про це повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - заявив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є цивільним об'єктом, призначеним для постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року російські війська атакували станцію десятки разів.

Нагадаємо:

Унаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів на ранок 26 серпня зафіксували нові знеструмлення у п'яти областях.

У ніч на 26 серпня російські загарбникик атакували 162 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".