Нафта різко відреагувала на перемовини Іран та Оману з відкриття Ормузу

Ф'ючерси на Brent та WTI вранці 26 серпня втратили близько 2,6% після переговорів Ірану й Оману про тимчасовий коридор через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Brent подешевшала на $2,30 - до $86,28 за барель. Американська WTI втратила $2,08 і коштувала $80,29 за барель. Під час торгів Brent опускалася до мінімуму з 13 серпня, а WTI - з 10 серпня. Напередодні обидва сорти подешевшали більш ніж на 3%.

Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового навігаційного коридору і спільне розмінування протоки. До початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому через Ормуз проходила п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого газу.

Рух протокою поки залишається обмеженим. За попередніми даними Kpler, у вівторок нею пройшли лише п'ять вантажних суден проти середнього показника у 15 суден за попередні десять днів.

За словами аналітика Fujitomi Securities Міцу Ру Мураїші, надії на прогрес у переговорах спричинили продажі на ринку. Водночас невизначеність змушує частину трейдерів купувати нафту після падіння, стримуючи подальше зниження.

Нагадаємо:

У травні США та Іран погодили відкриття Ормузької протоки: Тегеран мав розмінувати фарватер, а Вашингтон — зняти морську блокаду.

Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового коридору через Ормузьку протоку та домовилися разом очистити її від мін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки знешкодили, і пригрозив знищувати судна та катери, які встановлюватимуть нові.