McDonald's відкрив перший ресторан в Умані

Мережа McDonald's 26 серпня відкрила перший ресторан в Умані. Це 130-й заклад мережі, що працює в Україні.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

Заклад працює за адресою вул. Степана Бандери, 6.

"Ресторан розташований біля в'їзду в Умань, на трасі М-05 Київ – Одеса. Заклад відкрили у партнерстві з АЗК Grand Petrol", – йдеться у заяві компанії.

Площа нового ресторану – понад 470 кв. м, в залі та на терасі облаштовано 230 місць для гостей. Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00.

Новий заклад створив 60 робочих місць, уточнили в компанії.

Нагадаємо:

McDonald's в Україні став окремим ринком у міжнародній структурі бренду.

У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Ресторан McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" у Києві, 27 травня відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.