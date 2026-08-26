Зеленський не підписує "податок на OLX" через правки про фінмоніторинг – міністр

Марченко розповів, чому президент не підписує "податок на OLX"

Президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ через правки про PEPів, додані туди народними депутатами.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

"У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб.

Це викликало негативну реакцію наших європейських колег, які зараз спільно з нашими представниками надали версію, як можна уточнити закон", – сказав він.

Про що йдеться

Рада ухвалила цей законопроєкт 9 червня. Проте вона зробила це з додаванням непрофільних правок до документу.

Зокрема йдеться про норму, яка передбачає зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (politically exposed person або PEP). Її в проєкт включив профільний комітет, а згодом підтримала сесійна зала.

До PEP належать чинні та колишні топпосадовці: від народних депутатів, міністрів та президента до очільників правоохоронних органів, членів правління НБУ та послів. Раніше аналітики YouControl підрахували, що в країні є близько 30 тис. PEPів і 140 тис. пов'язаних з ними осіб (родичів чи бізнес-партнерів).

Щодо PEPів, їхніх близьких родичів та бізнес-партнерів банки та інші фінансові компанії зобов'язані здійснювати посилений фінансовий моніторинг.

Статус PEP – довічний. Водночас посилений фінмоніторинг діє впродовж перебування особи на топпосаді та 12 місяців після її звільнення. Проте банки та інші фінустанови можуть продовжувати посилено перевіряти PEPа, якщо вважатимуть, що він залишається ризиковим.

Правки, внесені до закнопроєкту, запроваджують покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій PEP після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

Крім того, банкам, аби отримати змогу довічно застосовувати посилений фінмоніторинг до PEPів, потрібно буде надавати обґрунтоване документальне підтвердження "неприйнятно високого рівня ризику" такої особи.

Інша частина правки пропонує зарахувати до числа PEPів керівників державних банків – саме на фінмоніторинг там особливо скаржаться PEPи.

Співрозмовники ЕП в органах влади раніше зазначали, що саме ця правка стала причиною непідписання законопроєкту.

Коли законопроєкт підпишуть

Марченко каже, що підписння законопроєкту про цифрові платформи потребуватиме додаткових змін до законопроєкту про PEP.

"Ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично, у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи заблокували б будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу", – каже міністр.

На питання, коли все ж таки може відбутися підписання закнопроєкту, Марченко відповів, що це станеться після того, як буде видно шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.

Читайте більше про цей законопроєкт та правки до нього: Податок спотикання. Євросоюз просить ветувати закон, ухвалення якого вимагав

Нагадаємо:

Марченко також заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня – від нього залежить, чи отримає Україна чотири мільярди євро допомоги від Європейського союзу.