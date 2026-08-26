Іран і Оман готують коридор через Ормуз: біля протоки атакували танкер

Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового коридору через Ормузьку протоку та домовилися разом очистити її від мін.

Про це пише Reuters із посиланням на спільну заяву двох країн.

Домовленість обговорили міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді та його іранський колега Аббас Арагчі під час зустрічі в Тегерані. Запропонований коридор має тимчасово відновити безпечний рух суден через протоку.

Технічні переговори продовжаться. Сторони планують погодити постійний маршрут, майбутню систему управління протокою, обмін інформацією та правила надання навігаційних і безпекових послуг.

До початку війни в лютому через Ормуз проходила п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Відтоді більша частина судноплавства протокою зупинилася.

Небезпека для суден зберігається. У вівторок невідомий снаряд уразив нафтовий танкер за 17 км від оманського Аш-Шіша біля входу в протоку. Удар пошкодив машинне відділення та позбавив судно ходу, екіпаж не постраждав.

Нагадаємо:

Наприкінці травня США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки. Тегеран мав прибрати міни, а Вашингтон — зняти блокаду.

У червні суднам дозволили проходити Ормузьку протоку південним маршрутом з увімкненими транспондерами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки знешкодили, і пригрозив знищувати судна та катери, які встановлюватимуть нові.