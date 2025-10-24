Новини 24 жовтня: графіки відключень послаблять, встановлять ліміти для гравців азартних ігор

Про що говорили сьогодні?

Про Кабмін: Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу.

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.

Про гравців азартних ігор: Міністерство цифрової трансформації України та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.

Про світло: 25 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Вони передбачають погодинні відключення з 07:00 до 23:00 обсягом від 1 до 2 черг. 24 жовтня вони були довшими - від 1,5 до 2,5 черг.

Про Київ: "Київпастранс" вперше в історії запустить в експлуатацію двоповерховий автобус. Цими вихідними на міському маршруті № 57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна.

Ексклюзив ЕП

Гаражне вино. Історія викладача з Жулян та організованого ним фестивалю