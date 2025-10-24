В Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок: що зміниться

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її інформацією, згідно зі змінами:

Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії.

80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+. Решта — через будь-який зручний ЦНАП.

Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом — основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

"Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - зазначила Свириденко.

