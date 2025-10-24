У Києві вперше вийде на маршрут двоповерховий автобус

У Києві вперше в історії на міський маршрут вийде двоповерховий автобус

"Київпастранс" вперше в історії запустить в експлуатацію двоповерховий автобус. Цими вихідними на міському маршруті № 57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна.

Про це пише профільне видання Autoconsulting.

Двоповерховий автобус виходитиме на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі.

Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, 2 місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси.

Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.

Видання також пише, що ще один двоповерховий MAN буде виконувати роль туристичного оглядового автобуса.

Як повідомлялося, Київ отримав чотири двоповерхові автобуси ще у 2022 році. Відповідно три роки їх не випускали на маршрути.

Нагадаємо:

У кінці вересня Київ отримав 30 нових сучасних пасажирських автобусів. Це перша партія, до кінця 2025 року столиця очікує прибуття ще 30 автобусів.