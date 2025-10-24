В Україні вперше встановлять ліміти для гравців азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації України та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Розробили спільно з PlayCity документ, за яким українці самостійно визначають часові та фінансові ліміти для гри — на день, тиждень чи місяць. Використали найкращу світову практику, щоб боротися з ігровою залежністю в українців", - йдеться в повідомленні.

Що передбачає документ:

фінансові ліміти — визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;

часові ліміти — тривалість участі в азартних іграх;

максимальний безперервний час гри та тривалість обов'язкової перерви.

В пояснювальній записці до наказу йдеться, що організатор азартних ігор зобов'язаний інформувати гравця про необхідність дотримання лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі.

"Ліміти витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі встановлюються гравцем самостійно, але не можуть перевищувати лімітів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері (тобто Мінцифри та PlayCity - ред.) ", - йдеться в документі.

Зазначається, що текст проєкту наказу опубліковано на сайті Мінцифри. Після громадського обговорення документ опрацюють та узгодять з державними органами. Далі — його приймуть.

1. Пропонується встановити такі ліміти витрат гравця на азартну гру:

1) у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:

протягом доби – 20 відсотків середньомісячного доходу гравця, визначеного гравцем самостійно (далі – середньомісячний дохід);

протягом тижня – 30 відсотків середньомісячного доходу;

протягом місяця – 50 відсотків середньомісячного доходу.

2) у казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:

протягом доби –15 відсотків середньомісячного доходу;

протягом тижня – 25 відсотків середньомісячного доходу;

протягом місяця – 40 відсотків середньомісячного доходу.

2. Встановити такі ліміти часу участі гравця в азартних іграх:

1) у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:

протягом доби – 8 годин;

протягом тижня – 24 годин;

протягом місяця – 36 годин;

2) у казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:

протягом доби – 6 годин;

протягом тижня – 18 годин;

протягом місяця – 27 годин.

