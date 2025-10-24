В Україні вперше встановлять ліміти для гравців азартних ігор
Міністерство цифрової трансформації України та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Розробили спільно з PlayCity документ, за яким українці самостійно визначають часові та фінансові ліміти для гри — на день, тиждень чи місяць. Використали найкращу світову практику, щоб боротися з ігровою залежністю в українців", - йдеться в повідомленні.
Що передбачає документ:
- фінансові ліміти — визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;
- часові ліміти — тривалість участі в азартних іграх;
- максимальний безперервний час гри та тривалість обов'язкової перерви.
В пояснювальній записці до наказу йдеться, що організатор азартних ігор зобов'язаний інформувати гравця про необхідність дотримання лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі.
"Ліміти витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі встановлюються гравцем самостійно, але не можуть перевищувати лімітів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері (тобто Мінцифри та PlayCity - ред.) ", - йдеться в документі.
Зазначається, що текст проєкту наказу опубліковано на сайті Мінцифри. Після громадського обговорення документ опрацюють та узгодять з державними органами. Далі — його приймуть.
1. Пропонується встановити такі ліміти витрат гравця на азартну гру:
1) у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:
- протягом доби – 20 відсотків середньомісячного доходу гравця, визначеного гравцем самостійно (далі – середньомісячний дохід);
- протягом тижня – 30 відсотків середньомісячного доходу;
- протягом місяця – 50 відсотків середньомісячного доходу.
2) у казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:
- протягом доби –15 відсотків середньомісячного доходу;
- протягом тижня – 25 відсотків середньомісячного доходу;
- протягом місяця – 40 відсотків середньомісячного доходу.
2. Встановити такі ліміти часу участі гравця в азартних іграх:
1) у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів не більше:
- протягом доби – 8 годин;
- протягом тижня – 24 годин;
- протягом місяця – 36 годин;
2) у казино в мережі Інтернет, у покер у мережі Інтернет та у букмекерських парі та парі тоталізатора не більше:
- протягом доби – 6 годин;
- протягом тижня – 18 годин;
- протягом місяця – 27 годин.
