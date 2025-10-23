24 жовтня в окремих регіонах будуть відключати електроенергію

24 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Також буде обмежена потужність з 07:00 до 23:00 для промислових споживачів

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок чергових російських ударів по енергетиці вранці 23 жовтня були знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині.

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення світла.

В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, 22 жовтня з 16:00 були запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).