Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу

Завдяки механізму компенсації воєнних ризиків для бізнесу, підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак.

Про це у Телеграм написав представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту", – пояснив він.

"За моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%", – зазначив Мельничук.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік", – написав він.

Компенсуватимуть збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Заявку можна подати онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

"Після виплати компенсації, право вимоги до росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі", – зауважив представник уряду у ВР.

"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об'єкти бізнесу зросли більш ніж утричі — фінансові гарантії критично потрібні", – зазначив він.

"Цей механізм — частина політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни", – додав Мельничук.

Нагадаємо:

На порталі "Дія" можна протестувати нову категорію міжнародного Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну.

Станом на кінець вересня українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, більше 60 тисяч заяв, але верифіковані та прийняті до розгляду 12 тисяч заяв.

Міністерство фінансів розширює програму державних гарантій, "щоб банки активніше кредитували підприємців".

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку". Він забезпечить залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти. А також – підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Також повідомлялося, що від 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності новий підхід до працевлаштування людей з інвалідністю, роботодавці зможуть отримувати компенсацію не лише за технічні засоби, а за повний комплекс організаційних змін, необхідних для комфортної роботи.