Оборонні закупівлі через DOT-Chain: Свириденко розповіла, скільки триватиме проєкт

Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Масштабуємо використання системи DOT-Chain Defence від Агенції оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України", – написала вона у Телеграм.

За її словами, платформа вже довела свою ефективність у забезпеченні потреб Національної гвардії. Тепер її використання поширюється на додаткові підрозділи НГУ, а також на Державну прикордонну службу України та Національну поліцію.

Основна увага — закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва.

"Система дає можливість підрозділам напряму формувати заявки на необхідні моделі та кількість дронів, НРК і РЕБ-засобів, а також оперативніше отримувати їх після замовлення у перевірених виробників", – зазначила Свириденко.

