"Укренерго" у суботу послабить графіки відключень електроенергії

25 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 07:00 до 23:00 обсягом від 1 до 2 черг. Сьогодні, 24 жовтня, вони були довшими - від 1,5 до 2,5 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.