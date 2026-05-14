Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримає житло цьогоріч
Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 мільярда гривень.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць.
Власне житло цьогоріч зможуть придбати 2 150 українців з інвалідністю внаслідок війни I–II групи та родини загиблих захистників України.
"Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин — від житлової підтримки і компенсацій на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм", – запевнила Свириденко.
Раніше уряд запустив систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.
Міністерство розвитку оголосило про початок прийому звернень від територіальних громад на участь в експериментальному проекті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.