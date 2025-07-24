Новини 24 липня: законопроєкт президента щодо антикорупційників, вибух судна на Дунаї та гірший прогноз НБУ щодо інфляції
Про що всі сьогодні говорили?
Про антикорупцію..Верховна Рада зареєструвала законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП .
Про російські удари. В Одесі через російський нічний удар безпілотниками типу "Шахед" по історичному центру міста горів ринок "Привоз". Ворог бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ. І здійснив масовану атаку на одну з теплоелектростанцій.
Про вибух судна. Адміністрація морських портів України повідомила, що вчора пізно ввечері вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман", загинули троє працівників.
Про інфляцію. НБУ переглянув прогноз інфляції: у липні загальна інфляція в Україні може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. Він також погіршив свій прогноз щодо зростання економіки у 2025 році з 3,1% до 2,1%.
Про перевірки бізнесу..Кабінет міністрів України затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами.
Про кризу в Росії. Найбільший металургійний комбінат в Росії – "Магнітогорський металургійний комбінат" – повідомив, що прибуток за перше півріччя дев’ять разів менше, ніж за аналогічний період 2024 року
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Фармацевтичний ринок у турбулентності: чому уряд не може приборкати ні аптеки, ні виробників
Чотири місяці тому держава почала регулювати ціни на ліки і заборонила маркетингові послуги. Як це вплинуло на фармацевтичний ринок?