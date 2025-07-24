Обвалився прибуток найбільшого металургійного комбінату Росії

Найбільший металургійний комбінат в Росії – "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) – повідомив про різке падіння прибутку у першому півріччі 2025 року, що майже в дев’ять разів менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

Прибуток російської сталеливарної групи ММК у другому кварталі впав на 21,1% у порівнянні з першим кварталом.

У компанії різке падіння прибутку пояснюють сповільненням ділової активності через високі процентні ставки в Росії.

ММК повідомила про зниження прибутку в другому кварталі до 2,5 мільярда рублів. У першому півріччі прибуток групи впав на 88,8% до 5,6 мільярда рублів.

Виторг ММК у другому кварталі становив 155,1 мільярда рублів, скоротившись до першого кварталу на 2,1% у зв'язку зі зміною структури продажів.

У першому півріччі доходи знизилися на 25% до 313,5 мільярда рублів.

Нагадаємо:

Минулого року російські металурги зіткнулися з падінням попиту з боку основних споживачів у РФ і зниженням завантаження заводів через зростання ключової ставки. Споживання сталі в Росії у 2024 році впало на 6%, а цього року очікується скорочення попиту на 10%.