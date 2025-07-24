Росія здійснила масований обстріл однієї з ТЕС

Росія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Водночас деталей по ступінь руйнування не розголошують.

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", - додали у Міненерго.

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Нагадаємо:

У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА: зруйнували 9-поверхівку, пошкодили ринок Привоз, пам’ятки архітектури та іншу цивільну інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, постраждали четверо людей.